«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса

Дата публикации: 02-06-2021

Ближайшим летом «Интер» намерен сократить затраты и разгрузить платежную ведомость путем продажи игроков с высокой зарплатой. Информацию по планам «нерадзурри» разместил в своем Twitter Николо Скира.



Первыми на трансфер выставят Алексиса Санчеса и Артуро Видаля. Годовая зарплата последнего в «Интере» составляет 6,5 млн евро, Алексис получает еще больше – 7 млн евро. Платить им столь внушительные суммы в условиях проблем с финансами руководство миланцев не готово.



Контракт Видаля с «нерадзурри» закончится следующим летом, срок действия договора Санчеса ограничен летом 2023 года.



Стоимость Артуро равняется 6 000 000 евро, Алексиса – 10 млн (по версии Transfermarkt.de).