«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса
Дата публикации: 02-06-2021
Ближайшим летом «Интер» намерен сократить затраты и разгрузить платежную ведомость путем продажи игроков с высокой зарплатой. Информацию по планам «нерадзурри» разместил в своем Twitter Николо Скира.
Первыми на трансфер выставят Алексиса Санчеса и Артуро Видаля. Годовая зарплата последнего в «Интере» составляет 6,5 млн евро, Алексис получает еще больше – 7 млн евро. Платить им столь внушительные суммы в условиях проблем с финансами руководство миланцев не готово.
Контракт Видаля с «нерадзурри» закончится следующим летом, срок действия договора Санчеса ограничен летом 2023 года.
Стоимость Артуро равняется 6 000 000 евро, Алексиса – 10 млн (по версии Transfermarkt.de).
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