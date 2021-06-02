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«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса

Дата публикации: 02-06-2021

«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса

Ближайшим летом «Интер» намерен сократить затраты и разгрузить платежную ведомость путем продажи игроков с высокой зарплатой. Информацию по планам «нерадзурри» разместил в своем Twitter Николо Скира.

Первыми на трансфер выставят Алексиса Санчеса и Артуро Видаля. Годовая зарплата последнего в «Интере» составляет 6,5 млн евро, Алексис получает еще больше – 7 млн евро. Платить им столь внушительные суммы в условиях проблем с финансами руководство миланцев не готово.

Контракт Видаля с «нерадзурри» закончится следующим летом, срок действия договора Санчеса ограничен летом 2023 года.

Стоимость Артуро равняется 6 000 000 евро, Алексиса – 10 млн (по версии Transfermarkt.de).

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