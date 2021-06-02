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Соломон попал в сферу интересов «Арсенала»

Дата публикации: 02-06-2021

Соломон попал в сферу интересов «Арсенала»

Ресурс «Football London» информирует, что карьера Манора Соломона может продолжиться в АПЛ. Игрок украинского «Шахтера» интересен «Арсеналу». Донецкий клуб хочет выручить за своего подопечного не менее 21 млн фунтов стерлингов (примерно € 24,4 млн).

Израильские СМИ утверждают, что 21-летний крайний полузащитник уже занялся поисками недвижимости в Лондоне. Близкие футболиста подобную информацию отрицают.

Свою карьеру Соломон начинал в «Маккаби» из Петах-Тиквы, в составе которого он провел 3 сезона. Зимой 2019 года вингер перешел в «Шахтер», подписав с «горняками» 5-летнее соглашение.

В прошедшем сезоне Соломон провел в составе донецкой команды 35 встреч, в которых отличился 11 раз и сделал 1 голевую передачу.

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