Соломон попал в сферу интересов «Арсенала»

Дата публикации: 02-06-2021

Ресурс «Football London» информирует, что карьера Манора Соломона может продолжиться в АПЛ. Игрок украинского «Шахтера» интересен «Арсеналу». Донецкий клуб хочет выручить за своего подопечного не менее 21 млн фунтов стерлингов (примерно € 24,4 млн).



Израильские СМИ утверждают, что 21-летний крайний полузащитник уже занялся поисками недвижимости в Лондоне. Близкие футболиста подобную информацию отрицают.



Свою карьеру Соломон начинал в «Маккаби» из Петах-Тиквы, в составе которого он провел 3 сезона. Зимой 2019 года вингер перешел в «Шахтер», подписав с «горняками» 5-летнее соглашение.



В прошедшем сезоне Соломон провел в составе донецкой команды 35 встреч, в которых отличился 11 раз и сделал 1 голевую передачу.