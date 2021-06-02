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Турецкий клуб хочет заменить игрока «Шахтера» хавбеком «Динамо»

Дата публикации: 02-06-2021

Турецкий клуб хочет заменить игрока «Шахтера» хавбеком «Динамо»

«Сивасспор» рассматривает кандидатуру Жерсона Родригеса в качестве усиления атакующей линии. Ближайшим летом вингер «Динамо» (Киев) может перебраться в турецкую Суперлигу. Данная информация появилась на страницах «Fotospor».

Сообщается, что «красно-белые» рассматривают футболиста из Люксембурга как замену Оларенваджу Кайоде. Последний должен вернуться в «Шахтер», поскольку срок его аренды подошел к концу.

Состав «Динамо» Родригес пополнил в августе 2019 года. В завершившемся сезоне на его счету 38 встреч за киевскую команду (7 забитых мячей, 4 результативных паса).

Жерсон уже выступал в Турции. В январе 2020 года он был арендован «Анкарагюджю» до конца сезона.

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