В Испании сообщили, что «Валенсия» хочет продать Черышева

Дата публикации: 02-06-2021

«Валенсия» определилась с именами игроков, которые будут проданы в летнее трансферное окно. Таким образом испанский клуб собирается разгрузить зарплатную ведомость.



Как сообщает, «AS» в черный список попали такие футболисты как Муктар Дьякаби, Гонсалу Гедеш, Джейсон и Денис Черышев.



Самой дорогой продажей должен стать 24-летний Гедеш. За португальца «летучие мыши» хотят выручить не менее 40 млн евро. Что касается 30-летнего Черышева, то за него клуб рассчитывает получить порядка 2 000 000 евро.



Денис Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2018 года. Его контракт с клубом истекает 30.06.2022. По ходу сезона 2020/2021 вингер сборной России принял участие в 21 матче Ла Лиги, отметившись 3 голевыми пасами.