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«РБ Лейпциг» предложил за Клюйверта 12 млн евро

Дата публикации: 03-06-2021

«РБ Лейпциг» предложил за Клюйверта 12 млн евро

На странице Николы Скиры в «Twitter» появился очередной инсайд. Журналист рассказал о планах «Лейпцига» в отношении Джастина Клюйверта, который завершившийся сезон провел в аренде в немецкой команде.

«Быки» намерены выкупить 22-летнего вингера «Ромы». За него «РБ Лейпциг» готов выложить 12 млн евро. Футболисту предложат 4-летний контракт. Однако сделка может и не состояться, поскольку Жозе Моуриньо, недавно возглавивший «Рому», рассчитывает на голландца.

В Рим Клюйверт переехал в 2018 году. В начале прошлого сезона немецкий клуб взял его в аренду. В 27 встречах за «Лейпциг» крайний полузащитник отличился 4 раза и отдал 1 голевую передачу.

Ценник на Джастина составляет 14 млн евро (Transfermarkt.de).

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