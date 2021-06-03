Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу
Дата публикации: 03-06-2021
Луческу останется во главе «Динамо». С такой информацией выступила пресс-служба киевского клуба.
Годом ранее румынский тренер оформил с «бело-синими» 2-летнее соглашение с возможностью продления на 1 сезон. После финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов, на которых Луческу побывал совместно с Игорем Суркисом, занимающим должность президента киевского клуба, было решено активировать опцию по продлению договора. Это значит, что теперь контракт специалиста действует до лета 2023 года.
Изначально болельщики киевлян негативно восприняли приход Луческу на тренерский мостик «Динамо», поскольку ранее он работал с «Шахтером». Однако клуб в первом же сезоне под его руководством взял золото украинского чемпионата.
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