Официально: «Барселона» вернула Эмерсона из «Бетиса»
Дата публикации: 03-06-2021
На сайте каталонцев появилась информация о возвращении Эмерсона. Прибыть в расположение клуба правый защитник должен уже 1-го июля. Последние 2 сезона 22-летний бразилец провел в «Бетисе».
Игроком «Барселоны» Эмерсон стал зимой 2019 года. За футболиста каталонцы заплатили «Атлетико Минейро» 12 млн евро. За «сине-гранатовых» защитник не успел провести ни одной игры, поскольку его сразу же отправили в аренду в «Бетис».
В сезоне 2020/2021 Эмерсон выходил на поле в футболке в 38 поединках (2 забитых мяча, 4 ассиста).
Срок действия контракта бразильца с «Барселоной» ограничен летом 2024 года. Ценник на него равняется 25 млн евро.
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