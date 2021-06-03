«ПСЖ» планирует продлить аренду Мойзе Кина

Дата публикации: 03-06-2021

Мойзе Кин, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», может задержаться в Париже еще на год. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте написал, что французы предложили «Эвертону» продлить аренду форварда.



Решение по 21-летнему итальянцу англичане планируют принять после того, как станет известно имя нового тренера клуба. Напомним, ранее из «Эвертона» ушел Карло Анчелотти, который теперь возглавляет «Реал».



В прошедшем сезоне Кин отличился 19 раз в 45 поединках за «ПСЖ». Также на его счету 1 результативный пас.



Весной СМИ писали о желании «Эвертона» расстаться с Кином. За футболиста «ириски» хотели выручить около 50 млн евро. Помимо «ПСЖ», нападающий интересен нескольким итальянским клубам.