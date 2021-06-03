«МЮ» и «Ливерпуль» поспорят за хавбека «Спортинга» Гонсалвеша
Дата публикации: 03-06-2021
«Ман Юнайтед» заинтересован в услугах хавбека «Спортинга». Речь идет о Педро Гонсалвеше (источник – «Daily Star»).
Ранее «манкунианцы» приобрели у «Спортинга» Бруну Фернандеша. Португалец быстро адаптировался в клубе и стал одним из ключевых футболистов. Руководство «МЮ» уверено, что по игровым качествам Педро Гонсалвеш схож с Бруну Фернандешем. Данный факт является одной из причин, по которым англичане хотят оформить со «Спортингом» еще одну сделку.
Интерес к Гонсалвешу также проявляет «Ливерпуль». Претенденты могут выкупить хавбека за 52 млн фунтов стерлингов. Такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. При этом «Спортинг» планирует увеличить ее, подписав с Гонсалвешем новый контракт.
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