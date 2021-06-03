  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«МЮ» и «Ливерпуль» поспорят за хавбека «Спортинга» Гонсалвеша

Дата публикации: 03-06-2021

«МЮ» и «Ливерпуль» поспорят за хавбека «Спортинга» Гонсалвеша

«Ман Юнайтед» заинтересован в услугах хавбека «Спортинга». Речь идет о Педро Гонсалвеше (источник – «Daily Star»).

Ранее «манкунианцы» приобрели у «Спортинга» Бруну Фернандеша. Португалец быстро адаптировался в клубе и стал одним из ключевых футболистов. Руководство «МЮ» уверено, что по игровым качествам Педро Гонсалвеш схож с Бруну Фернандешем. Данный факт является одной из причин, по которым англичане хотят оформить со «Спортингом» еще одну сделку.

Интерес к Гонсалвешу также проявляет «Ливерпуль». Претенденты могут выкупить хавбека за 52 млн фунтов стерлингов. Такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. При этом «Спортинг» планирует увеличить ее, подписав с Гонсалвешем новый контракт.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «МЮ» проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии
    «МЮ» проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии
    «Daily Mail» сообщает, что приоритетной целью для «Ман Юнайтед» в летнее ТО будет игрок на позицию правого атакующего хавбека. Если команде не...
  • Фернандеш продлил контракт со «Спортингом»
    Фернандеш продлил контракт со «Спортингом»
    Лиссабонский «Спортинг» продлил своего атакующего полузащитника и по совместительствую капитана команды Бруну Фернандеша, о чем...
  • «Спортинг» предложил Бруну Фернандешу новый контракт
    «Спортинг» предложил Бруну Фернандешу новый контракт
    Лиссабонский «Спортинг» намерен продлить сотрудничество со своим лидером — капитаном Бруну Фернандешем. По данным Record, накануне...
  • «Манчестер Юнайтед» готов отдать 14 млн фунтов за 16-летнего вундеркинда «Спортинга»
    «Манчестер Юнайтед» готов отдать 14 млн фунтов за 16-летнего вундеркинда «Спортинга»
    «Манчестер Юнайтед» заинтересовался еще одним вундеркиндом из академии лиссабонского «Спортинга». Речь идет о Луише Гомеше,...
  • МЮ намерен усилиться Бруну Фернандешем
    МЮ намерен усилиться Бруну Фернандешем
       Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки хавбека «Спортинга» (Лиссабон) Бруну...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close