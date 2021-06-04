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Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 04-06-2021

Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о продлении контракта с форвардом Кристианом Бентеке. Соглашение игрока с «орлами» завершалось в конце июня. Стороны договорились о его пролонгации еще на 2 года.

Сам Бентеке уже прокомментировал подписание нового трудового договора с клубом: «Я рад остаться в «Кристал Пэлас». Я выступаю за этот клуб уже 5 сезонов. Уверен, что в будущем нас ждет много хорошего. Я играю в отличной команде и жду нового сезона, когда мы сможем выступать перед болельщиками».

Карьера Кристиана начиналась в бельгийском «Генке». В АПЛ форвард успел поиграть за «Астон Виллу» и «Ливерпуль». В 2016 году нападающий подписал контракт с «Кристал Пэлас».

В сезоне 20/21 он сыграл в 30 встречах АПЛ (10 забитых мячей, 1 ассист).

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