Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 04-06-2021

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о продлении контракта с форвардом Кристианом Бентеке. Соглашение игрока с «орлами» завершалось в конце июня. Стороны договорились о его пролонгации еще на 2 года.



Сам Бентеке уже прокомментировал подписание нового трудового договора с клубом: «Я рад остаться в «Кристал Пэлас». Я выступаю за этот клуб уже 5 сезонов. Уверен, что в будущем нас ждет много хорошего. Я играю в отличной команде и жду нового сезона, когда мы сможем выступать перед болельщиками».



Карьера Кристиана начиналась в бельгийском «Генке». В АПЛ форвард успел поиграть за «Астон Виллу» и «Ливерпуль». В 2016 году нападающий подписал контракт с «Кристал Пэлас».



В сезоне 20/21 он сыграл в 30 встречах АПЛ (10 забитых мячей, 1 ассист).