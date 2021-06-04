Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас»
Дата публикации: 04-06-2021
Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о продлении контракта с форвардом Кристианом Бентеке. Соглашение игрока с «орлами» завершалось в конце июня. Стороны договорились о его пролонгации еще на 2 года.
Сам Бентеке уже прокомментировал подписание нового трудового договора с клубом: «Я рад остаться в «Кристал Пэлас». Я выступаю за этот клуб уже 5 сезонов. Уверен, что в будущем нас ждет много хорошего. Я играю в отличной команде и жду нового сезона, когда мы сможем выступать перед болельщиками».
Карьера Кристиана начиналась в бельгийском «Генке». В АПЛ форвард успел поиграть за «Астон Виллу» и «Ливерпуль». В 2016 году нападающий подписал контракт с «Кристал Пэлас».
В сезоне 20/21 он сыграл в 30 встречах АПЛ (10 забитых мячей, 1 ассист).
Похожие новости:
Ливерпуль готов продать Бентеке Кристал Пэлас за 30 млн фунтов
Управление «Ливерпуля» намерено дать своё согласие на переход К. Бентеке в состав «Кристал Пэлас», однако для этого...
Управление «Ливерпуля» намерено дать своё согласие на переход К. Бентеке в состав «Кристал Пэлас», однако для этого...
Кристал Пэлас: 25 миллионов за Бентеке
Хрустальные загорелись желанием подписать бельгийского центрфорварда, выступающего на данный момент в «Ливерпуле». То, что...
Хрустальные загорелись желанием подписать бельгийского центрфорварда, выступающего на данный момент в «Ливерпуле». То, что...
Пардью подтвердил предстоящий трансфер Бентеке
К. Бентеке в ближайшем времени присоединится к коллективу «Кристал Пэлас», что подтвердил тренер Орлов. «Несмотря на то, что...
К. Бентеке в ближайшем времени присоединится к коллективу «Кристал Пэлас», что подтвердил тренер Орлов. «Несмотря на то, что...
Пардью согласовал новый контракт с Кристал Пэлас
54-летний английский наставник Алан Пардью в ближайшее время пролонгирует сотрудничество с «Кристал Пэлас». Нужно упомянуть о том, что...
54-летний английский наставник Алан Пардью в ближайшее время пролонгирует сотрудничество с «Кристал Пэлас». Нужно упомянуть о том, что...
Защитник «Челси» может перейти в «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» рассматривает возможность приобретения Маркоса Алонсо, который на данном этапе своей карьеры выступает за...
«Кристал Пэлас» рассматривает возможность приобретения Маркоса Алонсо, который на данном этапе своей карьеры выступает за...