Тедеско может стать главным тренером «Сампдории»
Дата публикации: 04-06-2021
Итальянский таблоид «Il Secolo XIX» информирует, что экс-рулевой «Спартака» из Москвы Доменико Тедеско может возглавить «Сампдорию».
Руководство генуэзского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве одного из претендентов на должность тренера. Основной загвоздкой в этом вопросе является зарплата Тедеско, который хочет получать порядка 2 000 000 евро ежегодно.
При этом основным кандидатом на пост наставника «Сампдории» считается Алессио Дионизи, в настоящее время работающий с «Эмполи».
Напомним, 35-летний Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах. В завершившемся сезоне «красно-белые» под его руководством финишировали вторыми в РПЛ и завоевали путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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