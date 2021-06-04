Тедеско может стать главным тренером «Сампдории»

Дата публикации: 04-06-2021

Итальянский таблоид «Il Secolo XIX» информирует, что экс-рулевой «Спартака» из Москвы Доменико Тедеско может возглавить «Сампдорию».



Руководство генуэзского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве одного из претендентов на должность тренера. Основной загвоздкой в этом вопросе является зарплата Тедеско, который хочет получать порядка 2 000 000 евро ежегодно.



При этом основным кандидатом на пост наставника «Сампдории» считается Алессио Дионизи, в настоящее время работающий с «Эмполи».



Напомним, 35-летний Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах. В завершившемся сезоне «красно-белые» под его руководством финишировали вторыми в РПЛ и завоевали путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.