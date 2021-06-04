Источник: «Вест Хэм» заплатит за Крала 23 млн евро
Дата публикации: 04-06-2021
«Вест Хэм Юнайтед» близок к тому, чтобы заполучить Алекса Крала. Об этом утверждает «Football Insider».
За опорного полузащитника московского «Спартака» лондонский клуб выложит 20 млн фунтов (примерно 23 миллиона евро).
Ранее СМИ писали, что сумма трансфера составит 14 млн фунтов. При этом «молотобойцы» могут включить в сделку Андрея Ярмоленко. Позднее представители игрока сборной Украины эту информацию опровергли.
Крал пополнил состав «Спартака» зимой 2020 года. В завершившемся сезоне на его счету 30 встреч (6 ассистов). С «красно-белыми» хавбек связан контрактом до лета 2024 года. Ценник на него равняется 9 000 000 евро (согласно порталу «Transfermarkt»).
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