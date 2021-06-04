Центрбек «Галатасарая» может перебраться в Россию

Дата публикации: 04-06-2021

Кристиан Люиндама привлек внимание «Спартака». Московский клуб готовит предложение «Галатасараю», который владеет правами на защитника.



По сообщениям «Rixo Sport», боссы «народной команды» рассчитывают купить конголезца за 3,5 млн евро. Однако вероятность того, что данная сумма устроит турецкую сторону минимальна, поскольку ранее стамбульцы отказались отпускать своего игрока за 4,5 миллиона.



Люиндама выступает в Европе с 2017 года. Состав «Галатасарая» 27-летний футболист пополнил в 2019 году. В сезоне 2020/2021 он провел за «львов» 28 встреч, в которых отличился 2 раза и сделал 1 результативную передачу.



Его дебют в сборной Конго состоялся летом 2017 года.