«Манчестер Сити» хочет приобрести Серхи Роберто
Дата публикации: 04-06-2021
Серхи Роберто с большой долей вероятности покинет «Барселону».
По данным «Diario Sport», каталонцы намерены сократить издержки, уменьшив расходы на зарплаты футболистов. В числе тех, с кем «сине-гранатовые» готовы попрощаться, значится и 29-летний Серхи Роберто. Летом «Барселона» планирует выставить правого защитника на трансфер.
Основным претендентом на испанца является «Ман Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола. Специалист хорошо знаком с возможностями футболиста и лично заинтересован в его покупке.
Серхи Роберто воспитывался в академии «Барселоны». За основу «блаугранас» защитник провел 302 встречи (10 голов, 36 результативных пасов).
Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.
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