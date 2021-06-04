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«Манчестер Сити» хочет приобрести Серхи Роберто

Дата публикации: 04-06-2021

«Манчестер Сити» хочет приобрести Серхи Роберто

Серхи Роберто с большой долей вероятности покинет «Барселону».

По данным «Diario Sport», каталонцы намерены сократить издержки, уменьшив расходы на зарплаты футболистов. В числе тех, с кем «сине-гранатовые» готовы попрощаться, значится и 29-летний Серхи Роберто. Летом «Барселона» планирует выставить правого защитника на трансфер.

Основным претендентом на испанца является «Ман Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола. Специалист хорошо знаком с возможностями футболиста и лично заинтересован в его покупке.

Серхи Роберто воспитывался в академии «Барселоны». За основу «блаугранас» защитник провел 302 встречи (10 голов, 36 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.

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