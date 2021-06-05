Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ

Дата публикации: 05-06-2021

Проверка рефери Станислава Васильева окончена. Его пожизненно отстранят от судейства на встречах РПЛ, информирует «Рейтинг Букмекеров».



Согласно сведениям источника, Васильева нет в списке арбитров, которые будут работать на матчах ЧР в следующем сезоне.



Комментариев от Ашота Хачатурянца, возглавляющего судейский комитет РФС, не поступало. О решении по арбитру должны сообщить в рамках пресс-конференции, запланированной на 8 июня.



В мае Васильев получил временную дисквалификацию. Причиной этого стало его плохое судейство в поединке «Ротора» и «Ахмата». Арбитр допустил ошибку, не указав на точку в ворота волгоградской команды, чем вызвал недовольство Хачатурянца, назвавшего подобные действия «несопоставимыми с уровнем судьи Премьер-лиги».