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Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ

Дата публикации: 05-06-2021

Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ

Проверка рефери Станислава Васильева окончена. Его пожизненно отстранят от судейства на встречах РПЛ, информирует «Рейтинг Букмекеров».

Согласно сведениям источника, Васильева нет в списке арбитров, которые будут работать на матчах ЧР в следующем сезоне.

Комментариев от Ашота Хачатурянца, возглавляющего судейский комитет РФС, не поступало. О решении по арбитру должны сообщить в рамках пресс-конференции, запланированной на 8 июня.

В мае Васильев получил временную дисквалификацию. Причиной этого стало его плохое судейство в поединке «Ротора» и «Ахмата». Арбитр допустил ошибку, не указав на точку в ворота волгоградской команды, чем вызвал недовольство Хачатурянца, назвавшего подобные действия «несопоставимыми с уровнем судьи Премьер-лиги».

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