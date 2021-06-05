Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ
Дата публикации: 05-06-2021
Проверка рефери Станислава Васильева окончена. Его пожизненно отстранят от судейства на встречах РПЛ, информирует «Рейтинг Букмекеров».
Согласно сведениям источника, Васильева нет в списке арбитров, которые будут работать на матчах ЧР в следующем сезоне.
Комментариев от Ашота Хачатурянца, возглавляющего судейский комитет РФС, не поступало. О решении по арбитру должны сообщить в рамках пресс-конференции, запланированной на 8 июня.
В мае Васильев получил временную дисквалификацию. Причиной этого стало его плохое судейство в поединке «Ротора» и «Ахмата». Арбитр допустил ошибку, не указав на точку в ворота волгоградской команды, чем вызвал недовольство Хачатурянца, назвавшего подобные действия «несопоставимыми с уровнем судьи Премьер-лиги».
Похожие новости:
Румынского судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы на родине
В неприятную историю попал Октавьян Шовре. Ее подробности появились в Twitter-аккаунте Эмануэля Рошу. Журналист сообщил, что арбитра из Румынии...
В неприятную историю попал Октавьян Шовре. Ее подробности появились в Twitter-аккаунте Эмануэля Рошу. Журналист сообщил, что арбитра из Румынии...
Напившегося в день матча футбольного рефери допустили до судейства
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пересмотрел решение о пожизненной дисквалификации арбитра Андрея Кузьмина. В четверг, 26...
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пересмотрел решение о пожизненной дисквалификации арбитра Андрея Кузьмина. В четверг, 26...
ФА отменила дисквалификацию Агбонлахора
Нападающий «Астон Виллы», получивший красную карточку в поединке против манчестерского «Юнайтеда», будет иметь возможность играть в следующем туре...
Нападающий «Астон Виллы», получивший красную карточку в поединке против манчестерского «Юнайтеда», будет иметь возможность играть в следующем туре...
Фаны Арсенала просят ФА отстранить Мосса от судейства матчей лондонцев
Фанаты Канониров недовольны судейством Джонатана Мосса на матчах с участием их команды. Болельщики направили петицию в ФА, в которой содержится...
Фанаты Канониров недовольны судейством Джонатана Мосса на матчах с участием их команды. Болельщики направили петицию в ФА, в которой содержится...
Куман: финиш в зоне ЛЧ возможен
Несмотря на то, что Святые не смогли во вчерашнем поединке английского чемпионата одолеть «Астон Виллу» на её поле (1:1), с трудом сравняв счёт,...
Несмотря на то, что Святые не смогли во вчерашнем поединке английского чемпионата одолеть «Астон Виллу» на её поле (1:1), с трудом сравняв счёт,...