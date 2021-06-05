«Манчестер Сити» готов выделить 100 млн фунтов на трансфер Кейна

Дата публикации: 05-06-2021

«Manchester Evening News» сообщает, что «Ман Сити» намерен подписать контракт с Гарри Кейном уже летом.



На трансфер 27-летнего форварда клуб готов потратить 100 000 000 фунтов. Однако даже такой суммы «горожанам» может не хватить, поскольку «Тоттенхэм Хотспур» не планирует продавать своего нападающего дешевле 150 млн.



Чтобы договориться со «шпорами», руководство «Сити» может добавить к предложенной сумме нескольких своих футболистов.



В составе лондонцев Кейн выступает на протяжении 10 лет и считается одной из главных звезд АПЛ. В сезоне 2020/2021 на его счету 49 поединков, 33 забитых мяча и 17 голевых пасов. Контракт форварда со «шпорами» будет действовать еще 3 года.