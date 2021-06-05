«Барселона» и «МЮ» претендуют на форварда «Вильярреала»

Дата публикации: 05-06-2021

Сразу два европейских топ-клуба заинтересованы в покупке Жерара Морено, выступающего в «Вильярреале».



«Todofichajes» утверждает, что на нападающего претендуют «Ман Юнайтед» и «Барселона». Сменить команду 29-летний испанец может этим летом. При этом заполучить футболиста также хотят «Ньюкасл», «Рома» и «Вест Хэм Юнайтед».



«Вильярреал» подписал Морено летом 2018 года. Клубу бомбардир обошелся в 20 млн евро.



В завершившемся сезоне испанец принял участие в 46 матчах за «желтую субмарину», отметившись 30 забитыми мячами и 11 ассистами. В составе «Вильярреала» нападающий выиграл Лигу Европы 20/21.



Срок действия контракта Морено с клубом ограничен летом 2023 года. Ценник на него равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).