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«Барселона» и «МЮ» претендуют на форварда «Вильярреала»

Дата публикации: 05-06-2021

«Барселона» и «МЮ» претендуют на форварда «Вильярреала»

Сразу два европейских топ-клуба заинтересованы в покупке Жерара Морено, выступающего в «Вильярреале».

«Todofichajes» утверждает, что на нападающего претендуют «Ман Юнайтед» и «Барселона». Сменить команду 29-летний испанец может этим летом. При этом заполучить футболиста также хотят «Ньюкасл», «Рома» и «Вест Хэм Юнайтед».

«Вильярреал» подписал Морено летом 2018 года. Клубу бомбардир обошелся в 20 млн евро.

В завершившемся сезоне испанец принял участие в 46 матчах за «желтую субмарину», отметившись 30 забитыми мячами и 11 ассистами. В составе «Вильярреала» нападающий выиграл Лигу Европы 20/21.

Срок действия контракта Морено с клубом ограничен летом 2023 года. Ценник на него равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).

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