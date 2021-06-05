«Ливерпуль» готов подписать Рафинью из «Лидса»

Дата публикации: 05-06-2021

В Twitter-аккаунте Грэма Смита появилась информация о переходе Рафиньи в «Ливерпуль».



По данным журналиста, «мерсисайдцам» интересен вариант с подписанием 24-летнего правого вингера, поскольку клуб хочет усилить свой атакующий потенциал перед началом следующего сезона. Сделка должна состояться этим летом.



Переговоры между сторонами по переходу вингера еще не начались. Однако в скором времени «Ливерпуль» намерен направить запрос касательно суммы трансфера.



«Лидс» владеет правами на Рафинью с осени прошлого года. Футболист перебрался в английскую команду из «Ренна» и обошелся клубу в 18,58 млн евро.



В сезоне 20/21 на счету бразильца 7 забитых мячей и 9 голевых пасов в 32 встречах.