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«МЮ» нацелен на приобретение звезды «Боруссии» Д

Дата публикации: 05-06-2021

«МЮ» нацелен на приобретение звезды «Боруссии» Д

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» намерен заключить контракт с Джейдоном Санчо.

Англичане рассчитывают купить вингера за 80 млн фунтов (около 93,2 млн евро). По мнению «Боруссии» (Дортмунд), Санчо стоит на 20 млн евро больше (эту сумму клуб готов получить в виде бонусов).

Попытки оформить переход своего соотечественника «МЮ» предпринимал и ранее. Летом прошлого года «красные дьяволы» пытались договориться с «Боруссией», но сумму в 120 000 000 евро, запрашиваемую боссами «шмелей», они сочли завышенной. Сейчас немцы готовы снизить цену на игрока, так как у клуба есть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Приобрести Санчо «Юнайтед» планирует до старта Евро-2020, но из-за того, что футболист вызван в сборную Англии, сроки могут сдвинуться.

Социальные комментарии Cackle

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