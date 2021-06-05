«МЮ» нацелен на приобретение звезды «Боруссии» Д

Дата публикации: 05-06-2021

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» намерен заключить контракт с Джейдоном Санчо.



Англичане рассчитывают купить вингера за 80 млн фунтов (около 93,2 млн евро). По мнению «Боруссии» (Дортмунд), Санчо стоит на 20 млн евро больше (эту сумму клуб готов получить в виде бонусов).



Попытки оформить переход своего соотечественника «МЮ» предпринимал и ранее. Летом прошлого года «красные дьяволы» пытались договориться с «Боруссией», но сумму в 120 000 000 евро, запрашиваемую боссами «шмелей», они сочли завышенной. Сейчас немцы готовы снизить цену на игрока, так как у клуба есть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.



Приобрести Санчо «Юнайтед» планирует до старта Евро-2020, но из-за того, что футболист вызван в сборную Англии, сроки могут сдвинуться.