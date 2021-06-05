«МЮ» нацелен на приобретение звезды «Боруссии» Д
В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» намерен заключить контракт с Джейдоном Санчо.
Англичане рассчитывают купить вингера за 80 млн фунтов (около 93,2 млн евро). По мнению «Боруссии» (Дортмунд), Санчо стоит на 20 млн евро больше (эту сумму клуб готов получить в виде бонусов).
Попытки оформить переход своего соотечественника «МЮ» предпринимал и ранее. Летом прошлого года «красные дьяволы» пытались договориться с «Боруссией», но сумму в 120 000 000 евро, запрашиваемую боссами «шмелей», они сочли завышенной. Сейчас немцы готовы снизить цену на игрока, так как у клуба есть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
Приобрести Санчо «Юнайтед» планирует до старта Евро-2020, но из-за того, что футболист вызван в сборную Англии, сроки могут сдвинуться.
Похожие новости:
«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» хотят подписать футболиста «Боруссии» (Дортмунд) до старта Евро-2020....
Дортмундская «Боруссия» может быть вынуждена снизить запрашиваемую цену на входящего в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. В прошлое...
Английский вингер дортмундской «Боруссии» намерен форсировать свой трансфер в «Манчестер Юнайтед». Казалось, что пандемия...
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...
Испанское издание As отмечает, что «Реал» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. При этом они...