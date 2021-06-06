«Ювентус» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем

Дата публикации: 06-06-2021

Ресурс «Calciomercato» пишет, что летом «Ювентус» попытается заполучить Сауля Ньигеса из «Атлетико».



В составе туринцев хавбека хочет видеть руководство команды. Переговоры между сторонами уже начались. Мадридцы хотят получить в качестве компенсации за переход Сауля порядка 70 млн евро. Среди претендентов на центрального полузащитника также значатся «Бавария», «МЮ» и «ПСЖ».



Сауль воспитывался в структуре «Атлетико». В завершившемся сезоне на счету испанца 41 встреча за мадридскую команду (2 забитых мяча, 1 голевая передача).



Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость Ньигеса равняется 55 млн евро (Transfermarkt.de).



В составе испанской сборной хавбек провел 19 встреч (3 гола, 2 ассиста).