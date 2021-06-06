Источник: Сумаре переходит в «Лестер» за 23 млн евро

Дата публикации: 06-06-2021

Бубакари Сумаре со следующего сезона будет выступать в АПЛ. «Лестер Сити» договорился с «Лиллем» относительно трансфере хавбека. Информация об этом появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



Сообщается, что о сделке стороны должны объявить в ближайшее время. Переход Сумаре обойдется «Лестеру» в 23 000 000 евро.



Бубакари является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В основу «красно-синих» ему пробиться не удалось, поэтому в 2017 году в поисках игровой практики опорный полузащитник подписал контракт с «Лиллем». В завершившемся сезоне он провел 32 матча во французской Лиге 1, отметившись 1 результативным пасом.



Известный ресурс «Transfermarkt» оценивает 22-летнего футболиста в 28 миллионов евро.