Источник: Сумаре переходит в «Лестер» за 23 млн евро
Дата публикации: 06-06-2021
Бубакари Сумаре со следующего сезона будет выступать в АПЛ. «Лестер Сити» договорился с «Лиллем» относительно трансфере хавбека. Информация об этом появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.
Сообщается, что о сделке стороны должны объявить в ближайшее время. Переход Сумаре обойдется «Лестеру» в 23 000 000 евро.
Бубакари является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В основу «красно-синих» ему пробиться не удалось, поэтому в 2017 году в поисках игровой практики опорный полузащитник подписал контракт с «Лиллем». В завершившемся сезоне он провел 32 матча во французской Лиге 1, отметившись 1 результативным пасом.
Известный ресурс «Transfermarkt» оценивает 22-летнего футболиста в 28 миллионов евро.
Похожие новости:
Сумаре может перейти из «Лилля» в «Лестер»
В «Star» появилась информация о возможном переезде Бубакари Сумаре в Англию. 22-летним хавбеком «Лилля» заинтересовался «Лестер Сити». Француз...
В «Star» появилась информация о возможном переезде Бубакари Сумаре в Англию. 22-летним хавбеком «Лилля» заинтересовался «Лестер Сити». Француз...
Полузащитник «Лилля» Сумаре отказал в трансфере сразу шести клубам
Подающий большие надежды хавбек «Лилля» Бубакари Сумаре отказался от смены клубной прописки. По сообщениям «L'Équipe»,...
Подающий большие надежды хавбек «Лилля» Бубакари Сумаре отказался от смены клубной прописки. По сообщениям «L'Équipe»,...
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Лилля»
Хавбек «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Уже в ближайшее время заполучить француза попытается...
Хавбек «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Уже в ближайшее время заполучить француза попытается...
«Лидс» нацелился на хавбека «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч поедет набираться опыта в один из клубов чемпионата Англии. По данным 90min, услуги футболиста были...
Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч поедет набираться опыта в один из клубов чемпионата Англии. По данным 90min, услуги футболиста были...
МЮ договорился о трансфере защитника Бенфики за 60 млн евро
«МЮ» заключил джентельменское соглашение с Орлами касательно перехода 18-летнего центрального хавбека Ренату Саншеша, как передает...
«МЮ» заключил джентельменское соглашение с Орлами касательно перехода 18-летнего центрального хавбека Ренату Саншеша, как передает...