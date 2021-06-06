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Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020

Дата публикации: 06-06-2021

Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020

Евро-2020 может стать последним турниром в карьере Гарета Бэйла. После чемпионата Европы 31-летний валлиец намерен объявить о завершении выступлений на профессиональном уровне.

Издание «Marca» утверждает, что вингер пытается найти способ разорвать соглашение с «Реалом», срок действия которого завершается в 2022 году. Мадридцы вряд ли будут против расторжения контракта, поскольку досрочное окончание сотрудничества позволит клубу сэкономить порядка 22 млн евро, которые ушли бы на зарплату игрока.

Сам Бэйл ранее сообщил, что не будет торопить события и объявит о своем решении после окончания ЧЕ. При этом Джонатан Барнетт, представляющий интересы валлийца, опроверг информацию о завершении карьеры подопечного.

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