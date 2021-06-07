Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса
Дата публикации: 07-06-2021
По информации «AS», Лаутаро Мартинес может пополнить состав «Атлетико».
В команде нападающего хочет видеть наставник «матрасников» Диего Симеоне, который уже обратился к руководству мадридцев с просьбой выкупить контракт форварда.
В ближайшее время аргентинский специалист должен продлить соглашение с «Атлетико». При этом в качестве одного из условий пролонгации значится приобретение 23-летнего Мартинеса. Однако оформить трансфер «матрасникам» будет очень тяжело, поскольку «Интер» не намерен отпускать своего нападающего за сумму менее 70 млн евро.
Симеоне работает с мадридцами с 2011 года. В завершившемся сезоне «Атлетико» под его руководством завоевал чемпионство в Ла Лиге.
Похожие новости:
Симеоне хочет видеть Сапату в «Атлетико»
Дуван Сапата может перебраться в Ла Лигу уже этой зимой. Как сообщает Calciomercato, колумбиец является приоритетной целью мадридского...
Дуван Сапата может перебраться в Ла Лигу уже этой зимой. Как сообщает Calciomercato, колумбиец является приоритетной целью мадридского...
Экс-игрок «Интера» Вентола: Лаутаро Мартинес скоро перейдёт в «Атлетико»
Весьма неожиданной новостью поделился Никола Вентола (экс-футболист «Интера») в ходе общения в «Twitch» с другим бывшим футболистом миланцев...
Весьма неожиданной новостью поделился Никола Вентола (экс-футболист «Интера») в ходе общения в «Twitch» с другим бывшим футболистом миланцев...
«Атлетико» нашел потенциальную замену Симеоне в Англии
Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту станет главной целью мадридского «Атлетико» в случае ухода Диего Симене,...
Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту станет главной целью мадридского «Атлетико» в случае ухода Диего Симене,...
«Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football...
Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football...
Трансфер Ляказетта в «Атлетико» зависит от будущего Косты
Наставник «матрасников» Диего Симеоне по-прежнему хочет видеть у себя в команде нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта,...
Наставник «матрасников» Диего Симеоне по-прежнему хочет видеть у себя в команде нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта,...