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Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: 07-06-2021

Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса

По информации «AS», Лаутаро Мартинес может пополнить состав «Атлетико».

В команде нападающего хочет видеть наставник «матрасников» Диего Симеоне, который уже обратился к руководству мадридцев с просьбой выкупить контракт форварда.

В ближайшее время аргентинский специалист должен продлить соглашение с «Атлетико». При этом в качестве одного из условий пролонгации значится приобретение 23-летнего Мартинеса. Однако оформить трансфер «матрасникам» будет очень тяжело, поскольку «Интер» не намерен отпускать своего нападающего за сумму менее 70 млн евро.

Симеоне работает с мадридцами с 2011 года. В завершившемся сезоне «Атлетико» под его руководством завоевал чемпионство в Ла Лиге.

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