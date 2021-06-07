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Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

Дата публикации: 07-06-2021

Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

«Динамо» в летнее трансферное окно планирует усилиться 32-летним Марко Арнаутовичем. «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, пишет, что договоренность по его переходу практически достигнута.

«Москвичи давно обсуждают трансфер Арнаутовича. «Динамо» намерено отдать Комличенко в «Ростов», где он будет выступать на правах аренды. Вместо него клуб купит австрийского форварда. Стороны близки к завершению сделки», - заявил «Чемпионату» один из источников.

Арнаутович принадлежит «Шанхай Порт». Ранее форвард выступал в составе «Твенте», «Интера», «Вердера», «Вест Хэма» и «Сток Сити».

В текущем сезоне на счету австрийца 4 встречи в китайской Суперлиге (3 забитых мяча).

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