Почеттино звонил Вейналдуму, чтобы убедить игрока перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 07-06-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте написал, что Маурисио Почеттино пытается убедить Жоржиньо Вейналдума подписать контракт с «ПСЖ» и уже звонил голландскому хавбеку.



За последние 56 часов специалист неоднократно связывался с полузащитником, пытаясь уговорить его переехать в Париж. Клуб хочет максимально быстро завершить медицинский осмотр Вейналдума и оформить соглашение с игроком.



СМИ уже сообщали о желании «Пари Сен-Жермен» заполучить голландца. Действующий чемпион Франции согласен платить хавбеку в 2 раза больше, чем «Барселона». Руководство каталонцев к аналогичным тратам не готово, потому не будет пытаться подписать футболиста.



В завершившемся сезоне Вейналдум выступал за «Ливерпуль», в составе которого провел 51 игру (3 гола).