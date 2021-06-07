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Бенитес может возглавить «Фенербахче»

Дата публикации: 07-06-2021

Бенитес может возглавить «Фенербахче»

Бенитес близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче». Издание «AS» утверждает, что 16-го июня экс-наставник «Ливерпуля» и «Челси» прибудет в Стамбул для обсуждения вопросов сотрудничества.

Руководство турецкого клуба ведет поиски опытного тренера, способного показывать высокие результаты во внутреннем чемпионате и в Лиге Европы, а Бенитес отлично подходит на эту роль.

Ранее 61-летний испанец работал с «Далянь Про». Однако больших успехов с китайским клубом не добился. Сезон 2020 команда во главе с Бенитесом завершила на 12-ом месте в Суперлиге. В январе из-за коронавирусной пандемии наставник покинул клуб.

Среди кандидатов на пост тренера «Фенербахче» также значится Йоахим Лев, решивший уйти из сборной Германии после Евро-2020.

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