Бенитес может возглавить «Фенербахче»
Дата публикации: 07-06-2021
Бенитес близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче». Издание «AS» утверждает, что 16-го июня экс-наставник «Ливерпуля» и «Челси» прибудет в Стамбул для обсуждения вопросов сотрудничества.
Руководство турецкого клуба ведет поиски опытного тренера, способного показывать высокие результаты во внутреннем чемпионате и в Лиге Европы, а Бенитес отлично подходит на эту роль.
Ранее 61-летний испанец работал с «Далянь Про». Однако больших успехов с китайским клубом не добился. Сезон 2020 команда во главе с Бенитесом завершила на 12-ом месте в Суперлиге. В январе из-за коронавирусной пандемии наставник покинул клуб.
Среди кандидатов на пост тренера «Фенербахче» также значится Йоахим Лев, решивший уйти из сборной Германии после Евро-2020.
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