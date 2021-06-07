Защитник «Спортинга» отказался переходить в «Спартак»

Дата публикации: 07-06-2021

Ресурс «Sozcu» пишет, что Валентен Розье, принадлежащий «Спортингу», отказал российскому «Спартаку». Защитник хочет перейти в «Бешикташ», за который он играл на правах аренды.



«Мне неинтересны прочие предложения. Я не собираюсь обсуждать условия сотрудничества с другими командами», - цитирует Розье источник.



Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести французского защитника и готов потратить на трансфер 5 млн евро.



Португальцы подписали Розье 2 года назад. Ранее 24-летний футболист играл за «Дижон». В завершившемся сезоне Валентен защищал цвета «Бешикташа». На его счету 33 встречи в Суперлиге Турции, 1 забитый мяч и 6 ассистов.



Ценник на француза составляет 7,5 млн евро («Transfermarkt»).