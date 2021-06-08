«Астон Вилла» объявила о договоренности по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»
Дата публикации: 08-06-2021
На сайте «Астон Виллы» появилась информация о том, что клубу удалось договориться с «Норвичем» о трансфере Эмилиано Буэндии. Медицинский осмотр полузащитника должен состояться после матча Колумбии и Аргентины, в состав которой он вызван.
О сумме сделки в своем Twitter-аккаунте сообщил Фабрицио Романо. По данным журналиста, бирмингемцам футболист обойдется в 34 млн евро. Хавбек подпишет с клубом 5-летний контракт.
Буэндия воспитывался в испанском «Хетафе». В 2018 году он перебрался в «Норвич». В сезоне 2020/2021 Эмилиано выходил на поле в 39 встречах Чемпионшипа (15 забитых мячей, 16 голевых пасов).
Аргентинцем также интересовался «Арсенал», а ряд СМИ и вовсе называл его основной целью «пушкарей» в летнее трансферное окно.
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