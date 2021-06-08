  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Астон Вилла» объявила о договоренности по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»

Дата публикации: 08-06-2021

«Астон Вилла» объявила о договоренности по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»

На сайте «Астон Виллы» появилась информация о том, что клубу удалось договориться с «Норвичем» о трансфере Эмилиано Буэндии. Медицинский осмотр полузащитника должен состояться после матча Колумбии и Аргентины, в состав которой он вызван.

О сумме сделки в своем Twitter-аккаунте сообщил Фабрицио Романо. По данным журналиста, бирмингемцам футболист обойдется в 34 млн евро. Хавбек подпишет с клубом 5-летний контракт.

Буэндия воспитывался в испанском «Хетафе». В 2018 году он перебрался в «Норвич». В сезоне 2020/2021 Эмилиано выходил на поле в 39 встречах Чемпионшипа (15 забитых мячей, 16 голевых пасов).

Аргентинцем также интересовался «Арсенал», а ряд СМИ и вовсе называл его основной целью «пушкарей» в летнее трансферное окно.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Грилиш является приоритетной целью «Манчестер Сити»
    Грилиш является приоритетной целью «Манчестер Сити»
    В «Football Insider» появилась информация о ближайших трансферных планах «Ман Сити». Как сообщает источник, «горожане» обозначили список кандидатов...
  • «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    Издание «Calciomercato» рассказало о трансферных планах «Ювентуса» на ближайшее лето. В Турине уже определились с приоритетами. Основной целью клуба...
  • «Ливерпуль» готов подписать Рафинью из «Лидса»
    «Ливерпуль» готов подписать Рафинью из «Лидса»
    В Twitter-аккаунте Грэма Смита появилась информация о переходе Рафиньи в «Ливерпуль». По данным журналиста, «мерсисайдцам» интересен вариант с...
  • «Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром
    «Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром
    По информации «Mundo Deportivo», «Арсенал» в ближайшее трансферное окно попытается приобрести Набиля Фекира, принадлежащего «Бетису». Ранее СМИ также...
  • «МЮ» заинтересовался защитником, которого сватали в «Ливерпуль»
    «МЮ» заинтересовался защитником, которого сватали в «Ливерпуль»
    Карьера Свена Ботмана может продолжиться в Англии. Twitter Фабрицио Романо сообщает, что защитник попал в сферу интересов «Ман Юнайтед». Не...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close