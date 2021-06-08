ЦСКА и «Рубин» интересуются хавбеком сборной Армении

Дата публикации: 08-06-2021

Ваган Бичахчян, выступающий за «Жилину», может перебраться РПЛ. Трансфер игрока рассматривают сразу два российских клуба – «Рубин» и ЦСКА.



Источник, владеющий информацией по данному вопросу, сообщил «Чемпионату»: «В услугах Бичахчяна заинтересованы московские «армейцы» и казанский «Рубин». Переговоры с «Жилиной» должны начаться в ближайшее время».



Состав «Жилины» Бичахчян пополнил в 2017 году, перейдя из армянского «Ширака». В прошедшем сезоне на счету 21-летнего футболиста 28 игр в словацком чемпионате (11 мячей, 5 ассистов). Ценник на атакующего полузащитника составляет 0,6 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).



Осенью 2016 года Бичахчян был на просмотре в ЦСКА, но стороны не договорились о сотрудничестве. Интерес к футболисту также проявляли «Локомотив» и «Зенит».