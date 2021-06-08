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«Ювентус» может приобрести Габриэла Жезуса в случае ухода Роналду

Дата публикации: 08-06-2021

«Ювентус» может приобрести Габриэла Жезуса в случае ухода Роналду

«Ювентус» продолжает прорабатывать альтернативные варианты на случай ухода Криштиану Роналду.

По информации «La Gazetta dello Sport», если португалец покинет Турин этим летом, то клуб попытается подписать Габриэла Жезуса, принадлежащего «Ман Сити».

За «горожан» бразилец выступает с января 2017 года. Его трансфер обошелся «Ман Сити» в 32 млн евро. Соглашение Жезуса с командой Пепа Гвардиолы будет действовать еще 2 сезона. Трансферная стоимость бразильца оценивается ровно в 60 000 000 евро.

В завершившемся сезоне нападающий провел 42 встречи, в которых отличился 14 раз и отдал 4 голевые передачи. В составе клуба из Манчестера Жезус стал обладателем Кубка английской лиги и чемпионского титула АПЛ.

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