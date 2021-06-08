«Рома» согласовала контракт с Джакой
Дата публикации: 08-06-2021
В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что «Рома» близка к подписанию бывшего капитана «Арсенала». Вскоре Гранит Джака может перебраться в Серию А.
По данным инсайдера, единственным препятствием для переезда швейцарца в Италию является позиция «канониров», с которыми римскому клубу пока не удалось договориться. При этом с самим футболистом детали 4-летнего контракта «Рома» уже согласовала.
За 28-летнего Джаку «джаллоросси» готовы заплатить 14 миллионов евро, добавив к этому 3 млн евро в формате бонусов. «Арсенал» подобная сумма не устраивает. Англичане намерены получить порядка 23-25 млн евро.
В составе «Ромы» Джаку хочет видеть Жозе Моуринью, который уверен, что швейцарец принесет пользу его команде.
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