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«Рома» согласовала контракт с Джакой

Дата публикации: 08-06-2021

«Рома» согласовала контракт с Джакой

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что «Рома» близка к подписанию бывшего капитана «Арсенала». Вскоре Гранит Джака может перебраться в Серию А.

По данным инсайдера, единственным препятствием для переезда швейцарца в Италию является позиция «канониров», с которыми римскому клубу пока не удалось договориться. При этом с самим футболистом детали 4-летнего контракта «Рома» уже согласовала.

За 28-летнего Джаку «джаллоросси» готовы заплатить 14 миллионов евро, добавив к этому 3 млн евро в формате бонусов. «Арсенал» подобная сумма не устраивает. Англичане намерены получить порядка 23-25 млн евро.

В составе «Ромы» Джаку хочет видеть Жозе Моуринью, который уверен, что швейцарец принесет пользу его команде.

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