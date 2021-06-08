Аллегри подозревается в отмывании денег
Дата публикации: 08-06-2021
Ресурс «Calciomercato» пишет, что Массимилиано Аллегри обвиняют в отмывании денег.
Как стало известно источнику, в 2018-2021 годах на счета специалиста были совершены 14 переводов (общая сумма поступлений составила 329 000 евро). Следствие считает, что рулевой «Юве» мог быть замешан в мошенничестве, организации нелегальных ставок и связях с местной мафией.
Комментарии Аллегри по данному обвинению опубликовало издание «Corriere dello Sport»: «Относительно новостей о моей незаконной деятельности я могу сообщить, что никогда не участвовал в подобных делах».
Напомним, в конце мая стало известно о назначении Аллегри на пост наставника «Ювентуса». Ранее 53-летний специалист уже работал с «бьянконери» (2014-2019).
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