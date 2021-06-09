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«Динамо» интересуется защитником «Вероны» Гюнтером

Дата публикации: 09-06-2021

«Динамо» интересуется защитником «Вероны» Гюнтером

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о потенциальном новичке российского «Динамо». По данным журналиста, клуб интересуется Кораем Гюнтером, права на которого принадлежат «Вероне».

Приоритетом для «бело-голубых» остается Диего Годин из «Кальяри», но уругвайский защитник не хочет уезжать из Италии, потому вероятность этого трансфера минимальна.

В «Вероне» Гюнтер играет с 2019 года. В сезоне 2020/2021 защитник выходил на поле в составе итальянской команды 27 раз, отметившись 3 результативными пасами и 4 предупреждениями. 26-летний футболист также выступал за «Боруссию» (Дортмунд), турецкий «Галатасарай» и «Дженоа».

Ценник на немца равняется 5 млн евро («Transfermarkt»).

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