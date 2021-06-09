«Атлетико» предложил «Ман Сити» обменяться звездными полузащитниками
Дата публикации: 09-06-2021
«The Times» пишет, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» могут совершить обмен футболистами.
Мадридцы хотят заполучить Бернарду Силву, принадлежащего «горожанам». В обмен на него «матрасники» готовы отдать англичанам Сауля Ньигеса. Во избежание нарушения финансового фэйр-плей осуществить сделку клубы могут в формате 2 различных трансферов.
«Атлетико» оценивают своего игрока в 70 млн евро. Соглашение Сауля с испанским грандом рассчитано до 2026 года. При этом интерес к нему также проявляет «Ювентус».
Ранее СМИ сообщали, что «Сити» готов отпустить Силву. На деньги, вырученные с его продажи, чемпион Англии планирует купить форварда.
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