«Атлетико» предложил «Ман Сити» обменяться звездными полузащитниками

Дата публикации: 09-06-2021

«The Times» пишет, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» могут совершить обмен футболистами.



Мадридцы хотят заполучить Бернарду Силву, принадлежащего «горожанам». В обмен на него «матрасники» готовы отдать англичанам Сауля Ньигеса. Во избежание нарушения финансового фэйр-плей осуществить сделку клубы могут в формате 2 различных трансферов.



«Атлетико» оценивают своего игрока в 70 млн евро. Соглашение Сауля с испанским грандом рассчитано до 2026 года. При этом интерес к нему также проявляет «Ювентус».



Ранее СМИ сообщали, что «Сити» готов отпустить Силву. На деньги, вырученные с его продажи, чемпион Англии планирует купить форварда.