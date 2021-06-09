Локателли близок к переходу в «Ювентус»

Дата публикации: 09-06-2021

Николо Скира утверждает, что Мануэль Локателли, выступающий за «Сассуоло», летом может перебраться в топ-клуб. 23-летним хавбеком интересуется «Ювентус». Туринцы уже договорились с итальянцем об условиях личного контракта. Футболист должен подписать с клубом 5-летнее соглашение. Его ежегодная зарплата в «старой синьоре» составит 3 млн евро.



Переговоры между «Ювентусом» и «Сассуоло» пока не завершены, а основным вопросом является сумма сделки. Туринцы не готовы платить 40 000 000 евро, запрашиваемых второй стороной, и пытаются снизить ценник.



В прошедшем сезоне Локателли выходил на поле в 34 играх за «Сассуоло» (4 гола, 3 ассиста).



Ранее СМИ писали об интересе к защитнику со стороны «Шахтера», но позднее «горняки» эту информацию опровергли.