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Локателли близок к переходу в «Ювентус»

Дата публикации: 09-06-2021

Локателли близок к переходу в «Ювентус»

Николо Скира утверждает, что Мануэль Локателли, выступающий за «Сассуоло», летом может перебраться в топ-клуб. 23-летним хавбеком интересуется «Ювентус». Туринцы уже договорились с итальянцем об условиях личного контракта. Футболист должен подписать с клубом 5-летнее соглашение. Его ежегодная зарплата в «старой синьоре» составит 3 млн евро.

Переговоры между «Ювентусом» и «Сассуоло» пока не завершены, а основным вопросом является сумма сделки. Туринцы не готовы платить 40 000 000 евро, запрашиваемых второй стороной, и пытаются снизить ценник.

В прошедшем сезоне Локателли выходил на поле в 34 играх за «Сассуоло» (4 гола, 3 ассиста).

Ранее СМИ писали об интересе к защитнику со стороны «Шахтера», но позднее «горняки» эту информацию опровергли.

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