Моуринью хочет видеть Азмуна в «Роме», если переход Белотти сорвется
Дата публикации: 09-06-2021
«Corriere dello Sport» информирует, что Сердар Азмун попал в список трансферных целей «Ромы». Приобрести иранца римляне могут уже летом. «Волки» намерены переключиться на форварда «Зенита», если им не удастся договориться о переходе Андреа Белотти, играющего за «Торино». Примечательно, что подписать Азмуна просит Жозе Моуринью.
Трансфер игрока «Зенита» также зависит от Эдина Джеко. Если римляне смогут продать боснийского форварда, то у них появятся дополнительные средства на покупку нового футболиста.
В составе петербургского клуба Азмун выступает с 2019 года. В сезоне 20/21 на его счету 29 встреч за «Зенит», в которых он отметился 19 голами и 6 ассистами.
Сайт «Transfermarkt» оценивает иранца в 25 миллионов евро.
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