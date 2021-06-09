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Моуринью хочет видеть Азмуна в «Роме», если переход Белотти сорвется

Дата публикации: 09-06-2021

Моуринью хочет видеть Азмуна в «Роме», если переход Белотти сорвется

«Corriere dello Sport» информирует, что Сердар Азмун попал в список трансферных целей «Ромы». Приобрести иранца римляне могут уже летом. «Волки» намерены переключиться на форварда «Зенита», если им не удастся договориться о переходе Андреа Белотти, играющего за «Торино». Примечательно, что подписать Азмуна просит Жозе Моуринью.

Трансфер игрока «Зенита» также зависит от Эдина Джеко. Если римляне смогут продать боснийского форварда, то у них появятся дополнительные средства на покупку нового футболиста.

В составе петербургского клуба Азмун выступает с 2019 года. В сезоне 20/21 на его счету 29 встреч за «Зенит», в которых он отметился 19 голами и 6 ассистами.

Сайт «Transfermarkt» оценивает иранца в 25 миллионов евро.

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