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СМИ: «Реал» предлагает Варану 9 млн евро в год, «МЮ» готов платить 12

Дата публикации: 09-06-2021

СМИ: «Реал» предлагает Варану 9 млн евро в год, «МЮ» готов платить 12

«Реал» пытается договориться с Рафаэлем Вараном о новом контракте. По сообщениям «Defensa Central», «сливочные» предлагают 28-летнему французу соглашение с ежегодной зарплатой в 9 000 000 евро. Защитника подобные условия не устраивают, он хочет получать порядка 10-11 млн евро.

Ситуацией может воспользоваться «Ман Юнайтед». Для «манкунианцев» Варан является одной из основных трансферных целей на лето. Англичане готовы платить защитнику € 12 млн в год. При этом переговоры между сторонами еще не начались.

В минувшем сезоне Варан провел за «Реал» 41 поединок, отличившись 2 раза. Его контракт с клубом действует до следующего лета.

Transfermarkt.de оценивает стоимость француза в 70 миллионов евро.

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