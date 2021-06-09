Источник: Лаже возглавит «Вулверхэмптон»

Дата публикации: 09-06-2021

В следующем сезоне тренировать «Вулверхэмптон» будет Бруну Лаже. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.



Журналист рассказал, что английская команда договорилась с португальцем об условиях контракта. О подписании соглашения планируется объявить в ближайшее время.



В конце мая из «Вулверхэмптона» ушел Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший с командой. По окончании сезона «волки» заняли 13-ую строчку в АПЛ.



Тренерская карьера 45-летнего Лаже началась в «Витории Сетубал», где он работал с молодежной командой. Также специалист был ассистентом главного тренера в «Шеффилде» и «Суонси». В 2019 году португалец возглавил «Бенфику» и выиграл с клубом чемпионский титул, но в следующем сезоне покинул команду.