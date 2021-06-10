Нападающий «Фиорентины» может перейти в «Атлетико»
Дата публикации: 10-06-2021
Джанлука Ди Марцио сообщает, что карьера Душана Влаховича, представляющего «Фиорентину», может продолжиться в Ла Лиге. В услугах форварда заинтересован «Атлетико».
Летом «матрасники» попытаются подписать Лаутаро Мартинеса. Однако большая сумма трансфера, обозначенная «Интером», может помешать сделке. Если переход не состоится, мадридцы намерены переключиться на футболиста «Фиорентины».
В составе «фиалок» сербский нападающий выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне на счету Влаховича 40 встреч за итальянский клуб (21 гол, 2 результативные передачи). По итогам года его признали лучшим молодым футболистом Серии А.
Трансферная стоимость Влаховича составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).
Похожие новости:
Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»
По данным издания «Calciomercato», Душан Влахович попал в сферу интересов «Атлетико». Уже летом 21-летний сербский нападающий может поменять клуб,...
По данным издания «Calciomercato», Душан Влахович попал в сферу интересов «Атлетико». Уже летом 21-летний сербский нападающий может поменять клуб,...
Нападающий «Фиорентины» Влахович может сменить клубную прописку
«Рома» и «Милан» вступили в борьбу за центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича, утверждает «La Gazzetta dello Sport». В субботу сербский футболист...
«Рома» и «Милан» вступили в борьбу за центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича, утверждает «La Gazzetta dello Sport». В субботу сербский футболист...
«Фиорентина» назвала цену за Влаховича
Душан Влахович проводит блестящий сезон в «Фиорентине», потому интерес к нему со стороны сразу нескольких клубов неожиданностью не является. Главным...
Душан Влахович проводит блестящий сезон в «Фиорентине», потому интерес к нему со стороны сразу нескольких клубов неожиданностью не является. Главным...
Экс-игрок «Интера» Вентола: Лаутаро Мартинес скоро перейдёт в «Атлетико»
Весьма неожиданной новостью поделился Никола Вентола (экс-футболист «Интера») в ходе общения в «Twitch» с другим бывшим футболистом миланцев...
Весьма неожиданной новостью поделился Никола Вентола (экс-футболист «Интера») в ходе общения в «Twitch» с другим бывшим футболистом миланцев...
«Милан» и «Рома» заинтересовались Влаховичем
Душан Влахович в летнее трансферное окно может сменить клуб. К форварду проявляют интерес «Рома» и «Милан», передаёт «Gazzetta dello Sport». Римляне...
Душан Влахович в летнее трансферное окно может сменить клуб. К форварду проявляют интерес «Рома» и «Милан», передаёт «Gazzetta dello Sport». Римляне...