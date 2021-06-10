Нападающий «Фиорентины» может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 10-06-2021

Джанлука Ди Марцио сообщает, что карьера Душана Влаховича, представляющего «Фиорентину», может продолжиться в Ла Лиге. В услугах форварда заинтересован «Атлетико».



Летом «матрасники» попытаются подписать Лаутаро Мартинеса. Однако большая сумма трансфера, обозначенная «Интером», может помешать сделке. Если переход не состоится, мадридцы намерены переключиться на футболиста «Фиорентины».



В составе «фиалок» сербский нападающий выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне на счету Влаховича 40 встреч за итальянский клуб (21 гол, 2 результативные передачи). По итогам года его признали лучшим молодым футболистом Серии А.



Трансферная стоимость Влаховича составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).