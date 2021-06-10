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«Интер» и «ПСЖ» не могут договориться о сумме трансфера Хакими

Дата публикации: 10-06-2021

«Интер» и «ПСЖ» не могут договориться о сумме трансфера Хакими

Ашраф Хакими близок к тому, чтобы покинуть «Интернационале», о чём информирует «FCInterNews».

Миланцы обсуждают трансфер марокканца с «ПСЖ», но договориться о сумме перехода клубы пока не могут. Парижская команда готова заплатить за правого защитника порядка 60 млн евро, итальянцы намерены получить больше на € 10-15 миллионов.

Интерес к Хакими проявляет и «Челси». «Аристократы» связывались с миланцами по вопросу трансфера марокканца, но предложений от них пока не поступало. За ситуацией также следит «Бавария», которой интересна покупка правого защитника.

В сезоне 20/21 Хакими провел за миланцев 45 поединков, забил 7 голов и сделал 11 ассистов). «Интер» купил марокканца у «Реала», заплатив 45 000 000 евро. Сейчас его стоимость равняется 60 млн евро (источник - «Transfermarkt»).

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