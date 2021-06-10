  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

Дата публикации: 10-06-2021

«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

«Спорт-экспресс» пишет, что «Зенит» вернулся к рассмотрению трансфера Николы Влашича. Летом петербургский клуб попробует выкупить права на хорвата у ЦСКА. За 23-летнего хавбека «сине-бело-голубые» готовы заплатить 25 млн евро.

С аналогичным предложением «Зенит» выходил на «армейцев» прошлой осенью, но сумма москвичей не устроила. В итоге сделка не состоялась.

Влашич является главным активом ЦСКА. В сезоне 2020/2021 на его счету 34 встречи за москвичей, в которых он отличился 12 раз и отдал 7 голевых передач. Портал «Transfermarkt» оценивает хорвата в 30 0000 000 евро. Контракт Влашича с ЦСКА будет действовать еще 3 года.

Весной СМИ писали об интересе к атакующему хавбеку со стороны «Милана» и других клубов Серии А.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
  • СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 35 млн евро
    СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 35 млн евро
    Никола Влашич в ближайшее межсезонье может перебраться в Европу. Руководство «армейцев» довольно игрой хорватского хавбека и намерено приложить...
  • СМИ: ЦСКА оценивает Влашича в € 20 млн
    СМИ: ЦСКА оценивает Влашича в € 20 млн
    Московский ЦСКА рассмотрит продажу Николы Влашича в «Наполи» при условии, что итальянская сторона сделает такое предложение, которое...
  • «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    Хавбек ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов большого итальянского клуба, утверждает «La Gazzetta Dello Sport». Сообщается, что...
  • Зенит готов заплатить 3 млн евро за хавбека Вииторула
    Зенит готов заплатить 3 млн евро за хавбека Вииторула
    Полузащитник румынского клуба «Вииторул» Р. Марин своей игрой привлек внимание «Зенита», главным тренером которого на данный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close