«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

Дата публикации: 10-06-2021

«Спорт-экспресс» пишет, что «Зенит» вернулся к рассмотрению трансфера Николы Влашича. Летом петербургский клуб попробует выкупить права на хорвата у ЦСКА. За 23-летнего хавбека «сине-бело-голубые» готовы заплатить 25 млн евро.



С аналогичным предложением «Зенит» выходил на «армейцев» прошлой осенью, но сумма москвичей не устроила. В итоге сделка не состоялась.



Влашич является главным активом ЦСКА. В сезоне 2020/2021 на его счету 34 встречи за москвичей, в которых он отличился 12 раз и отдал 7 голевых передач. Портал «Transfermarkt» оценивает хорвата в 30 0000 000 евро. Контракт Влашича с ЦСКА будет действовать еще 3 года.



Весной СМИ писали об интересе к атакующему хавбеку со стороны «Милана» и других клубов Серии А.