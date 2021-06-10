«Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу

Дата публикации: 10-06-2021

Жозе Са из «Олимпиакоса» может перейти в «Вулверхэмптон», передаёт «Sky Italia».



Англичанам интересен вариант с трансфером голкипера греческой команды. «Волки» рассматривают его в качестве альтернативы Рую Патрисиу. Последний в скором времени может перебраться в «Рому», если римский клуб согласится заплатить 12 млн евро в качестве компенсации за его переход.



Са воспитывался в структуре португальского «Маритиму», в 2016 году он пополнил состав «Порту». «Олимпиакос» арендовал вратаря летом 2018 года, а через год выкупил его контракт.



В минувшем сезоне Са появлялся на поле в футболке «Олимпиакоса» в 44 играх (19 «сухих» матчей). Ценник на голкипера составляет 7 500 000 евро (согласно «Transfermarkt»).