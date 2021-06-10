«Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу
Дата публикации: 10-06-2021
Жозе Са из «Олимпиакоса» может перейти в «Вулверхэмптон», передаёт «Sky Italia».
Англичанам интересен вариант с трансфером голкипера греческой команды. «Волки» рассматривают его в качестве альтернативы Рую Патрисиу. Последний в скором времени может перебраться в «Рому», если римский клуб согласится заплатить 12 млн евро в качестве компенсации за его переход.
Са воспитывался в структуре португальского «Маритиму», в 2016 году он пополнил состав «Порту». «Олимпиакос» арендовал вратаря летом 2018 года, а через год выкупил его контракт.
В минувшем сезоне Са появлялся на поле в футболке «Олимпиакоса» в 44 играх (19 «сухих» матчей). Ценник на голкипера составляет 7 500 000 евро (согласно «Transfermarkt»).
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