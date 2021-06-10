«Шахтер» близок к подписанию форварда «Аякса» за 10 млн евро

Дата публикации: 10-06-2021

«Шахтер» практически договорился с «Аяксом» по трансферу нападающего Лассины Траоре. Согласно «De Telegraaf», агент центрфорварда уже посетил Киев, где обсудил условия личного соглашения футболиста.



Даан Крамп, представляющий интересы Траоре, сообщил: «Я подтверждаю, что у нас были переговоры с «Шахтером». В настоящее время мы готовим документы. Клуб положительно настроен в отношении Траоре. Свой следующий шаг к вершине Лассина должен сделать в составе донецкой команды».



Давать комментарии относительно финансовых деталей сделки Крамп отказался. При этом издание сообщило, что за переход «горняки» заплатят порядка 10 млн евро.



Всего за основу «Аякса» Траоре провел 31 игру. В них он сумел отличиться 12 забитыми мячами и 12 ассистами.