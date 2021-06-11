«Ростов» выкупил Соу у софийского ЦСКА

Дата публикации: 11-06-2021

На сайте «Ростова» появилась информация о подписании полноценного контракта с форвардом Али Соу.



Нападающий, принадлежавший софийскому ЦСКА, провел вторую часть сезона в российском клубе на правах аренды. Соглашение предполагало возможность выкупа футболиста, и ростовчане воспользовались данной опцией. Контракт с Соу будет действовать до 2025 года.



С 2012 по 2018 год гамбиец принадлежал «Кьево». При этом в рядах итальянского клуба он провел лишь один сезон, после чего его ежегодно отправляли в аренду в другие команды. В 2018 году Али перебрался в ЦСКА, где стал основным форвардом. В «Ростове» футболист провел весеннюю часть сезона 20/21, отличившись 3 раза в 12 матчах.



На счету Соу 5 встреч за сборную Гамбии (без результативных действий).