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«Ростов» выкупил Соу у софийского ЦСКА

Дата публикации: 11-06-2021

«Ростов» выкупил Соу у софийского ЦСКА

На сайте «Ростова» появилась информация о подписании полноценного контракта с форвардом Али Соу.

Нападающий, принадлежавший софийскому ЦСКА, провел вторую часть сезона в российском клубе на правах аренды. Соглашение предполагало возможность выкупа футболиста, и ростовчане воспользовались данной опцией. Контракт с Соу будет действовать до 2025 года.

С 2012 по 2018 год гамбиец принадлежал «Кьево». При этом в рядах итальянского клуба он провел лишь один сезон, после чего его ежегодно отправляли в аренду в другие команды. В 2018 году Али перебрался в ЦСКА, где стал основным форвардом. В «Ростове» футболист провел весеннюю часть сезона 20/21, отличившись 3 раза в 12 матчах.

На счету Соу 5 встреч за сборную Гамбии (без результативных действий).

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