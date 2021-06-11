«МЮ» согласовал контракт с Санчо
В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о том, что Джейдон Санчо близок к подписанию соглашения с «Ман Юнайтед».
По данным инсайдера, «манкунианцы» договорились с футболистом об условиях личного контракта, который будет действовать до лета 2026 года.
В ближайшее время англичане начнут обсуждение деталей сделки с «Боруссией» (Дортмунд), владеющей правами на 21-летнего полузащитника. Немцы хотят получить за своего игрока не менее 95 млн евро.
Санчо воспитывался в академиях «Уотфорда» и «Манчестер Сити», но свой первый контракт на профессиональном уровне оформил с «Боруссией». В завершившемся сезоне на его счету 38 встреч за дортмундский клуб (16 голов, 20 ассистов).
Ценник на Джейдона равняется 100 000 000 евро («Transfermarkt»).
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