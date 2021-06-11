«МЮ» согласовал контракт с Санчо

Дата публикации: 11-06-2021

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о том, что Джейдон Санчо близок к подписанию соглашения с «Ман Юнайтед».



По данным инсайдера, «манкунианцы» договорились с футболистом об условиях личного контракта, который будет действовать до лета 2026 года.



В ближайшее время англичане начнут обсуждение деталей сделки с «Боруссией» (Дортмунд), владеющей правами на 21-летнего полузащитника. Немцы хотят получить за своего игрока не менее 95 млн евро.



Санчо воспитывался в академиях «Уотфорда» и «Манчестер Сити», но свой первый контракт на профессиональном уровне оформил с «Боруссией». В завершившемся сезоне на его счету 38 встреч за дортмундский клуб (16 голов, 20 ассистов).



Ценник на Джейдона равняется 100 000 000 евро («Transfermarkt»).