Постекоглу стал главным тренером «Селтика»
Дата публикации: 11-06-2021
«Селтик» подписал контракт с Ангелосом Постекоглу. В ближайшее время австралийский специалист возглавит шотландскую команду. Информация об этом появилась на сайте клуба.
С февраля «Селтиком» руководил Джон Кеннеди. Он исполнял обязанности тренера после того, как «кельты» расторгли контракт с Нилом Ленноном в связи с неудовлетворительным выступлениям команды в национальном первенстве. Прошедший сезон «Селтик» завершил на второй строчке шотландского чемпионата, уступив первое место «Рейнджерс».
55-летний Постекоглу имеет богатый опыт работы. Специалист тренировал австралийскую сборную, клубы «Мельбурн Виктори», «Брисбен Роар» и «Панахаики» (Греция). Его последним местом работы была японская «Иокогама Ф. Маринос».
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