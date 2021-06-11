Постекоглу стал главным тренером «Селтика»

Дата публикации: 11-06-2021

«Селтик» подписал контракт с Ангелосом Постекоглу. В ближайшее время австралийский специалист возглавит шотландскую команду. Информация об этом появилась на сайте клуба.



С февраля «Селтиком» руководил Джон Кеннеди. Он исполнял обязанности тренера после того, как «кельты» расторгли контракт с Нилом Ленноном в связи с неудовлетворительным выступлениям команды в национальном первенстве. Прошедший сезон «Селтик» завершил на второй строчке шотландского чемпионата, уступив первое место «Рейнджерс».



55-летний Постекоглу имеет богатый опыт работы. Специалист тренировал австралийскую сборную, клубы «Мельбурн Виктори», «Брисбен Роар» и «Панахаики» (Греция). Его последним местом работы была японская «Иокогама Ф. Маринос».