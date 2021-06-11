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Гюндоган хочет перейти в «Барселону»

Дата публикации: 11-06-2021

Гюндоган хочет перейти в «Барселону»

Издание «The Sun» утверждает, что Илкай Гюндоган летом может сменить клубную прописку.

Права на 30-летнего хавбека принадлежат «Манчестер Сити», но пока стороны не могут договориться о продлении контракта. Немецкий полузащитник не спешит ставить подпись под новым соглашением, поскольку ждет предложения от «Барселоны».

Гюндоган доволен своим положением в стане английского гранда, но готов перебраться в Испанию. Контракт игрока сборной Германии с «горожанами» будет действовать до лета 2023 года. «Transfermarkt» оценивает Гюндогана в 40 000 000 евро.

В сезоне 20/21 в активе Илкая 28 поединков с 13 забитыми мячами и 6 ассистами.

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