Гюндоган хочет перейти в «Барселону»
Дата публикации: 11-06-2021
Издание «The Sun» утверждает, что Илкай Гюндоган летом может сменить клубную прописку.
Права на 30-летнего хавбека принадлежат «Манчестер Сити», но пока стороны не могут договориться о продлении контракта. Немецкий полузащитник не спешит ставить подпись под новым соглашением, поскольку ждет предложения от «Барселоны».
Гюндоган доволен своим положением в стане английского гранда, но готов перебраться в Испанию. Контракт игрока сборной Германии с «горожанами» будет действовать до лета 2023 года. «Transfermarkt» оценивает Гюндогана в 40 000 000 евро.
В сезоне 20/21 в активе Илкая 28 поединков с 13 забитыми мячами и 6 ассистами.
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