УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава» с формы сборной Украины на Евро-2020

Дата публикации: 11-06-2021

«Чемпионат» сообщает, что Украине придется переделать форму сборной для Евро-2020. Ранее команда представила экипировку с изображением Крыма в составе государства и лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!».



Подобная форма не устроила РФС. Российская сторона подала жалобу в УЕФА, заявив о наличии явного политического подтекста.



Представители УЕФА рассмотрели обращение РФС и отметили, что изображение Крыма не идет в разрез с правилами организации (данные границы признаны ООН). Сохранится на форме и лозунг «Слава Украине!». В организации его расценили как неполитический. А вот слова «Героям слава!» украинцам придется исключить, поскольку вместе с первой фразой они несут явный политический контекст.



Напомним, перенесённый с 2020 года чемпионат Европы стартует 11 июня.