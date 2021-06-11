УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава» с формы сборной Украины на Евро-2020
«Чемпионат» сообщает, что Украине придется переделать форму сборной для Евро-2020. Ранее команда представила экипировку с изображением Крыма в составе государства и лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Подобная форма не устроила РФС. Российская сторона подала жалобу в УЕФА, заявив о наличии явного политического подтекста.
Представители УЕФА рассмотрели обращение РФС и отметили, что изображение Крыма не идет в разрез с правилами организации (данные границы признаны ООН). Сохранится на форме и лозунг «Слава Украине!». В организации его расценили как неполитический. А вот слова «Героям слава!» украинцам придется исключить, поскольку вместе с первой фразой они несут явный политический контекст.
Напомним, перенесённый с 2020 года чемпионат Европы стартует 11 июня.
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