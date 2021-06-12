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«Ман Юнайтед» продолжает проявлять интерес к Коману

Дата публикации: 12-06-2021

«Ман Юнайтед» продолжает проявлять интерес к Коману

В «МЮ» продолжают следить за Кингсли Команом. Флориан Плеттенберг, представляющий ресурс «Sport1», сообщил, что «красные дьяволы» рассматривают левого вингера в качестве альтернативного варианта на случай провала переговоров с «Боруссией» (Дортмунд) по трансферу Джейдона Санчо.

Сам Коман настроен остаться в «Баварии». При этом мюнхенцы готовы рассмотреть продажу 24-летнего француза за 50 миллионов евро.

Коман воспитывался в академии «Пари Сен-Жермен». Состав «Баварии» футболист пополнил в 2015 году, проведя до этого один год в «Ювентусе». В сезоне 2020/2021 крайний хавбек выходил на поле в футболке «Баварии» в 39 играх, отметившись 8 голами и 15 результативными пасами.

Согласно оценке портала Transfermarkt.de, ориентировочный ценник на Комана равняется € 65 млн.

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