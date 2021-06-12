Чалханоглу отклонил выгодное предложение из Катара и хочет остаться в «Милане»
Дата публикации: 12-06-2021
Николо Скира рассказал, что Хакан Чалханоглу решил остаться в «Милане», несмотря на наличие заманчивого предложения из Катара. Информация появилась в Twitter-аккаунте журналиста.
«Аль-Духаиль» предложил 27-летнему плеймейкеру контракт на 3 года, подписав который, турецкий хавбек получал бы 8 млн евро за сезон. Дополнительно он мог бы рассчитывать еще на 8 миллионов в формате бонусов.
Сам Чалханоглу намерен принять предложение «россонери» о продлении действующего соглашения. В «Милане» его ежегодная зарплата составляет 4 000 000 евро.
В сезоне 20/21 хавбек провел за итальянский клуб 43 игры, в которых отличился 9 голами и 12 ассистами. Ранее «Чемпионат» писал об интересе к Чалханоглу со стороны «Зенита».
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